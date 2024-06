Furioser EM-Auftakt Deutschland zerlegt Schottland im Eröffnungsspiel mit 5:1

Natürlich nicht im Trio, sondern durch eine unglaublich geschlossene Mannschaftsleistung quer durch alle Positionen – wenngleich auch der Druck der Gäste sich in engen Grenzen hielt. Und so konnte der überragende Toni Kroos recht unbedrängt im Mittelfeld schalten und walten, so auch nach zehn Minuten, als er Joshua Kimmich anspielte, der den Ball Flach in den Strafraum weiterleitete. Wie Wirtz das Spielgerät verarbeitete, war schon gehobene Klasse. Bei den Feierlichkeiten versammelte sich die komplette Mannschaft um den Torschützen, ausgenommen Manuel Neuer und Kroos. Der Champions-League-Sieger von Real Madrid blieb lieber in seinem Arbeitsbereich und betätigte sich in der Platzpflege, in dem er Rasenstücke wieder einsetzte.