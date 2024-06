EM 2024 Deutschland – Schweiz: das DFB-Team in der Einzelkritik

Kai Havertz

Wich immer wieder auf den rechten Flügel aus, um anspielbar zu sein. Machte in der Anfangsphase viele lange Bälle von Kimmich und Rüdiger fest. Verbuchte bereits nach zwei Minuten die erste Chance per Kopf. Baute gemeinsam mit dem deutschen Team in der Folge etwas ab. Im zweiten Durchgang erneut zweimal per Kopf gefährlich, scheiterte in Minute 86. an der Latte

Note: 2-