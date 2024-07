Bewertung des DFB-Kaders Wie viel Qualität und Potenzial stecken in der Nationalmannschaft?

Weltklasse

Marc-André ter Stegen (32), FC Barcelona

Der gebürtige Mönchengladbacher ist so etwas wie König Charles unter den Torhütern. Seit Jahren wartet er als Kronprinz auf seine Chance in der deutschen Nationalmannschaft. Doch bis auf kleinere Einsätze in eher unbedeutenden Partien hat er sich mit dem Bundesadler auf der Brust noch nicht zeigen können – ein Spiel bei einem Großturnier hat ter Stegen noch nie bestritten. Dabei gehört er zu den wenigen Spielern im aktuellen Kader, die schon jetzt das Prädikat „Weltklasse“ haben. Noch ist unklar, wann er sich zeigen darf. Das hängt maßgeblich von den Plänen von Nagelsmann und vor allem Neuer ab.