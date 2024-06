Im EM-Achtelfinale gegen Dänemark Nico Schlotterbeck – der „heimliche Man of the Match“

Der BVB-Verteidiger ersetzte im ersten K.o.-Spiel des Heim-Turniers den gelbgesperrten Jonathan Tah in der Innenverteidigung und zeigte im heimischen Westfalenstadion von Beginn an eine starke Leistung. Bereits nach vier Minuten traf der 24-Jährige nach Kroos-Ecke per Kopf – doch der Treffer wurde nach einem Foulspiel von Joshua Kimmich zurückgepfiffen. „Schade, dass sie ihm sein Tor weggenommen haben. Er hat von der ersten Minute an ein sehr gutes Spiel gemacht“, gab Innenverteidiger-Partner Rüdiger das Lob an Schlotterbeck.