TV-Nachlese zum langen EM-Start im ZDF Glaubensfragen, Powernap und Simpsons-Socken

In Berlin bei Katrin Müller-Hohenstein war derweil. Nationalspielerin Laura Freigang zu Gast. Auch hier: Was hast du für ein Gefühl? Was glaubst du? Freigang bot ebenfalls sympatische Einblicke in die Profifußball-Gefühlswelt („Jetzt gerade ist der Puls schon hoch“), aber da war sie im Prinzip auch schon längst aus dem Zentrum der digitalen Aufmerksamkeit verdrängt worden. Das Netz bestimmt, was hip ist, und das Netz hatten sich im Internet längst Müller-Hohensteins Socken erobert.