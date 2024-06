Weiter Sorgen um Flügelspieler In welchem Dilemma Nagelsmann mit Sané im DFB-Team steckt

Leroy Sané ist einer dieser Typen, den man entweder liebt oder nur schwer einen Zugang zu ihm hat. Bei dieser EM jedenfalls kommt er noch überhaupt nicht in den Tritt. Das ist auch nicht so verwunderlich, denn er ist angeschlagen in das Turnier gegangen. Und würde er nicht über außergewöhnliche Qualitäten verfügen, hätte Nagelsmann wohl auch auf eine Nominierung verzichtet. So ist der Bundestrainer ein gewisses Risiko für den Profi des FC Bayern eingegangen. Das Kalkül: Auch ein Sané bei nicht 100 Prozent kann im Zweifel den Unterschied ausmachen.