Keine Angst vor der Furia Roja Wie Kimmich und Raum die spanischen Wirbelwinde stoppen wollen

Von Anspannung oder gar Angst war am Montag im EM-Quartier in Herzogenaurach aber wirklich nichts zu spüren. Kimmich und Raum spielten verbal elegant Doppelpass, scherzten, lachten und verbreiteten wie in ihren viel geklickten Internet-Videos einfach gute Laune. „Wir haben einen Heidenspaß zusammen“, sagte Raum, der den vierfachen Familienvater Kimmich als „kleines Vorbild“ bezeichnete. Mit dessen „Fleiß und Ehrgeiz“ könne man viel erreichen, stellte Raum anerkennend fest. Angetan vom Lob antwortete Kimmich trocken: „Im Sommer heiraten wir.“