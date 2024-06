Kleine Gesten, große Wirkung Wie Julian Nagelsmann die Harmonie im Team herstellt

Bewirkt hat das der Bundestrainer durch seinen radikalen Kaderumbau im März. DFB-Dauergäste wie Leon Goretzka und Mats Hummels wurden aussortiert, neue frische Kräfte aus den formstarken Mannschaften wie Leverkusen und Stuttgart hinzugeholt. Jeder Spieler sollte für das Heimturnier seine Rolle kennen und sich in dieser bestmöglich ins Mannschaftsgefüge einbringen. Dieses neue Teamgebilde hat in den vergangenen Monaten ein Arbeitsklima beim DFB entstehen lassen, das so bei Nagelsmanns Vorgängern nicht vorgeherrscht hat. Ein Arbeitsklima, in dem sich junge Ausnahmetalente entfalten können, klar definierte Führungsspieler vorwegmarschieren und Herausforderer von der Bank den gesunden Konkurrenzkampf befeuern, ohne durch falschen Ehrgeiz oder ein gekränktes Ego für schlechte Stimmung zu sorgen.