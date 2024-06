Neue Transparenz beim DFB Warum Reden bei Nagelsmann Strategie ist

Der in Landsberg am Lech geborene Fußballlehrer ist seit September 2023 für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft verantwortlich. Er hat die Aufgabe in einer Zeit übernommen, in der nicht mehr viele so etwas wie Zutrauen in die Auswahl hatten. Man könnte auch sagen: Das Team und die Strukturen drumherum waren ganz schön abgewirtschaftet. Ein echter Neuanfang spätestens nach der EM 2016 ist verpasst worden. Die Hoffnung war da, dass es schon irgendwie wieder funktionieren würde. Aber es passte einfach nicht mehr viel zusammen.