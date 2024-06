Tah Schlüsselspieler unter Nagelsmann „Abwehrmonster“ im DFB-Team – die Null soll bei der EM wieder stehen

Nagelsmann hat Spektakel in der Defensive und Offensive bisher wieder in ein vernünftiges Gleichgewicht bekommen. Das liegt auch an einem wie Jonathan Tah, der seine Arbeit ohne viel Konfetti erledigt, sondern eher im Stile eines Sachbearbeiters ganz akkurat den ihm zugeteilten Bereich organisiert. Die Bilanz in den bisherigen Auftritten in der Gruppenphase der Heim-EM gegen Schottland und Ungarn: erst ein Gegentreffer – und der war auch noch gegen die Schotten ein Eigentor von Antonio Rüdiger.