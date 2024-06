Sieg im Achtelfinale gegen Dänemark Was die größte Stärke des DFB-Teams bei der EM ist

Es gab da diese eine Szene, die sehr gut verdeutlicht, was derzeit im deutschen Nationalteam besonders gut läuft. In der 53. Minute gibt es im Achtelfinale gegen Dänemark beim Stand von 0:0 Elfmeter für die DFB-Auswahl. Kai Havertz tritt an den Punkt. Draußen stehen seine Teamkollegen und fiebern mit, haben sich dafür Arm in Arm eng zusammengefunden. Als Havertz trifft, entlädt sich auch bei den Auswechselspielern um Niclas Füllkrug die totale Erleichterung. Es scheint sich da in diesen Tagen der Europameisterschaft eine echte Mannschaft zusammenzufinden.