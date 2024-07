Planungen bei DFB-Team nach EM-Aus Warum wir unbedingt weiter Typen im deutschen Fußball brauchen

Fußball ist ein denkbar einfaches Spiel, was nicht nur durch die Anwesenheit des Gegners erschwert wird, sondern weil sich viele Mannschaften selbst im Weg stehen. Das fängt bereits mit der Zusammenstellung eines Kaders an. Denn es ist zwar durchaus hilfreich, über ein Gros an hoch talentierten Kräften zu verfügen, aber die Fähigkeiten dürfen sich nicht nur alleine aufs Sportliche konzentrieren. Andersherum: Es nützt einem nix, einen Haufen von Supertalenten zu haben, bei denen es charakterlich aber arge Defizite gibt – was sich in der Regel immer dann besonders ausgeprägt zeigt, wenn es mal nicht so läuft.