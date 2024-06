Nach 5:1 gegen Schottland in München Warum dieser EM-Auftakt des DFB-Teams so ein wichtiges Signal ist

Deutschland, die Älteren werden sich noch erinnern, war einmal eine echte Turniermannschaft. In der jüngeren Vergangenheit sind lautere Zweifel an diesem Status aufgekommen. Bei der Weltmeisterschaft 2018 das Auftaktspiel verloren und schließlich in der Vorrunde bereits raus. EM 2021, erstes Spiel verloren, schon früh im Achtelfinale gescheitert. WM 2022 – ebenfalls zum Auftakt verloren, in der Gruppenphase raus. Ein Debakel. Eine Tragödie. Die deutsche Fußball-Seele schwer angeknackst.