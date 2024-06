Vor zweitem Gruppenspiel gegen Ungarn Er ist bisher einer der großen Gewinner im DFB-Team

Doch während Führich wahrscheinlich vor allem als Joker eine Rolle spielen wird, könnte Mittelstädt gleich bei seiner ersten EM-Teilnahme zu einem der Konstanten im Team von Julian Nagelsmann werden. Vor der Begegnung gegen Ungarn im zweiten Gruppenspiel des Turniers hat er gerade einmal fünf Länderspiele in den Büchern stehen. Was ihn so stark macht, ist sein normales Spiel. Er ist ein solider Zweikämpfer, hat einen guten ersten Ballkontakt und kann sich auch in die Offensive einschalten. Von den Werten her zählt er zu den Spitzenkräften auf seiner Position in der Liga.