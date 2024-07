EM-Kolumne Berti Vogts Welchen Fehler der DFB nach dem Ausscheiden nicht machen darf

Der DFB und Trainer Nagelsmann dürfen nicht den Fehler machen, das Aus allein auf den Fehler des Schiedsrichters abzulegen und die Begeisterung um das Team zu hoch zu bewerten. Es gingen einige Sachen in die richtige Richtung, aber es ist ein enorm weiter Weg zurück in die Weltklasse. Spanien war der erste echte Prüfstein und es ging daneben. Ärgerlich ist, dass wir im Grunde durch ein typisch deutsches Tor besiegt wurden – so kurz vor Schluss darf so eine Flanke niemals passieren. Die Mannschaft hat gekämpft und sich gegen die Niederlage gestemmt, doch habe ich das nötige Selbstverständnis, einen solchen Gegner besiegen zu können, vermisst.