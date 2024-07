Trotz bitterem Aus bei Heim-EM Auf diese Nationalmannschaft kann Deutschland stolz sein

Aber es ist nicht das Ende der Welt, sondern möglicherweise der Anfang in der Entwicklung der DFB-Auswahl. Die hat nun bereits in wenigen Wochen wieder eine neue Chance sich zu zeigen. Bei der Nations League, ein Jahr dann später in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Was er dort erreichen will? „Weltmeister werden“, sagt Nagelsmann mit einer Überzeugung, als gäbe es daran nicht einmal leise Zweifel.