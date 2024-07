Toni Kroos „Gehe nicht davon aus, dass es mein letztes Spiel ist“

Vielleicht sitzt da vorne auf dem Podium einer der größten deutschen Nationalspieler zum letzten Mal – Toni Kroos, der hierzulande lange einen schweren Stand hatte. „Die einen sind schneller, die anderen brauchen länger – aber am Ende verstehen es alle“, antwortet er auf die Frage, ob man seine Art des Fußballspielens bei Real Madrid und in Spanien, dem deutschen EM-Viertelfinalgegner am Freitag (18 Uhr) in Stuttgart, schneller verstanden habe als in Deutschland.