Nicht Kapitän-like? „Ordner“ Gündogan kämpft um seinen Platz

Hat Julian Nagelsmann neben der Torwartdiskussion um Manuel Neuer auch eine Kapitänsdebatte am Hals? Seine Anfangsformation, betonte der Bundestrainer, sei „nicht in Stein gemeißelt“, für den Auftakt in München kämen 13 Feldspieler infrage. Mitentscheidend für die Auswahl ist der körperliche Zustand der Kandidaten. Gündogan wirkte nach der „vielleicht härtesten Saison meiner Karriere“ beim FC Barcelona in den EM-Tests gegen die Ukraine (0:0) und Griechenland (2:1) etwas ausgelaugt. „Ich habe viele, viele Spiele bestritten, extrem viele Minuten in den Knochen - und ehrlich gesagt, habe ich das auch gespürt“, sagte der 33-Jährige. Er wisse aber, was er tun müsse, „um fit zu sein“.