Kapitän Gündogan über seinen Stellenwert „Ich war eigentlich noch nie unumstritten“

Die ultimative Lobhudelei von einem der ganz Großen in diesem Fußballgeschäft. In Deutschland wird Gündogan selten eine Zuneigung dieser Güteklasse zuteil. Er wird oftmals in Frage gestellt, bei vielen Experten würde er überhaupt nicht in der Startelf stehen. Er? Kapitän? Auch das für einige ein Dorn im Auge. Ein Umstand, der auch dem Profi in Diensten des FC Barcelona nicht verborgen geblieben ist. „Ehrlich gesagt“, befindet er, „ich war in den vergangenen Jahren ja nie unumstritten.“