Nach spanischen Medienberichten DFB bestätigt OP-Gerüchte um Ter Stegen nicht

Sollte ter Stegen (31), in Abwesenheit des lange verletzten Manuel Neuer die Nummer eins im deutschen Tor, wirklich unters Messer müssen, wäre dies mit Blick auf die Heim-EM im Sommer ein Rückschlag. Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte am Samstag am Rande der Gruppen-Auslosung nochmals bestätigt, dass Bayern-Torhüter Neuer bei den kommenden Spielen im März wieder dabei sein wird, „wenn er gesund bleibt“.