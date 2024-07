Perspektive nach Aus im EM-Viertelfinale Was mit dem DFB-Team bei der WM 2026 möglich ist

Bis dahin ist allerdings noch ein langer Weg. In diesem Jahr stehen noch die sechs Gruppenspiele in der Nations League an. Deutschland beginnt am 7. September mit dem Heimspiel in Düsseldorf gegen Ungarn. Drei Tage später geht es in Amsterdam gegen die Niederlande. Der Oktober-Doppelpack bringt die Spiele in Bosnien-Herzegowina (9./Zenica) und gegen die Niederlande (14./München). Die letzten beiden Länderspiele 2024 stehen dann am 16. November in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina und am 19. November in Budapest gegen Ungarn an.