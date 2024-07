Offensivspieler unter Druck Leroy Sané – schrecklich unvollendet im DFB-Team

So ist er auch in den Kader dieser Europameisterschaft gekommen. Unter normalen Parametern wäre er achtkantig rausgeflogen. Im vergangenen Jahr hatte er gegen Österreich eine Tätlichkeit begangen, absolut töricht bei seiner Klasse. Dadurch fehlte er über weite Strecken der EM-Vorbereitung zumindest bei den Testspielen, aus atmosphärischen Gründen war er dennoch bei der Mannschaft. Dazu noch eine langwierige Blessur am Schambein. Sané ist dennoch immer eine Option gewesen. Dieser Unterschiedsspieler, den sich jeder Trainer so sehr wünscht, der selbst an einem schlechten Tag noch eine Partie drehen kann.