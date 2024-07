DFB-Taktgeber geht in Fußball-Rente Diese Spieler könnten in die Fußstapfen von Toni Kroos treten

Für acht Spiele kehrte er noch einmal zurück: Toni Kroos, der nach dem EM-Aus 2021 im Achtelfinale gegen England seine Karriere im DFB-Dress beendet hatte, feierte auf Wunsch von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Heim-EM sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft. In drei Testspielen vor Turnierstart und bei allen fünf EM-Einsätzen war der 34-Jährige Taktgeber, Metronom und Anführer des DFB-Teams – zurück in seiner Rolle, in der er Deutschland schon 2014 zum Weltmeistertitel in Brasilien geführt hatte.