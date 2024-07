Trotz EM-Aus im Viertelfinale Kanzler Scholz lobt den Auftritt der DFB-Auswahl

Nach dem bitteren Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale gegen Spanien hat Bundeskanzler Olaf Scholz die DFB-Auswahl für ihr Auftreten beim Heim-Turnier gelobt. „Diese Europameisterschaft ist ein großer Erfolg, auch für die Mannschaft. Ich habe schon das Gefühl, dass sich ganz Viele hinter dieser Mannschaft versammelt haben. Wer so kämpft, kann auch scheitern. Das ist ehrenhaft“, sagte der SPD-Politiker am Freitagabend in der ARD nach der 1:2-Niederlage der DFB-Auswahl in Stuttgart.