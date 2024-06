Führungsspieler auch im Nationalteam Wie Tah nicht nur in der Nationalmannschaft den nächsten Schritt machen will

Etwas flunkern gehört zum Profigeschäft dazu. Und so ist Jonathan Tah eben nicht nur ein sehr, sehr guter Verteidiger, sondern auch ein sehr, sehr guter Flunkerer. Es ist gerade einmal ein paar Tage her, da ist der 28-Jährige in kleinerer Runde zu seiner Zukunft gefragt worden. Und Tah wollte sich nur auf das für ihn gerade Wesentliche konzentrieren. „Es gab in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Spekulationen“, sagte der Verteidiger im deutschen Trainingslager. „Das ist verständlich durch meine Vertragssituation. Aber ich fokussiere mich voll und ganz darauf, was vor uns steht.“ Tah geht ins letzte Vertragsjahr bei Leverkusen.