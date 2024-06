Trikots, Teilnehmer und der „Zehner“ Kinderfragen zur EM 2024 in Deutschland

Bei einem Gruppenspiel darf jede Mannschaft fünf Mal wechseln. In der K.o.-Runde darf jeder Trainer im Falle einer Verlängerung ein Mal zusätzlich wechseln, da das Spiel 30 Minuten länger geht. Das ist aber erst seit der Corona-Pandemie so, denn zuvor waren nur drei Einwechselungen pro Spiel in der Liga und bei internationalen Turnieren erlaubt. In der Corona-Pandemie wurden viele Spiele verschoben, sodass die Spieler viel öfter in kurzer Zeit spielen mussten. Damit sie sich nicht so schnell verletzen, durfte man ab diesem Zeitpunkt fünf Mal wechseln. In einem Spiel darf der Trainer wechseln, wenn das Spiel durch einen Pfiff des Schiedsrichters unterbrochen oder der Ball im Aus ist. Das laufende Spiel darf aber nur dreimal für Auswechslungen gestoppt werden; fünf einzelne Wechsel sind somit nicht möglich. Weitere Wechselmöglichkeiten sind die Halbzeitpause oder die Pause einer Verlängerung.