VAR-Ärger bei der EM Ihr macht unseren Sport kaputt!

Kasper Hjulmand sitzt oben auf dem Podium und hält sein Handy in die Luft. Später zeigt er es auch auch noch einmal in der Mixed Zone. Auf dem Display des dänischen Nationaltrainers zu sehen, ist das Beweisfoto seiner Anklage. Tatsächlich ist es aber der Beweis, was der VAR besonders gut kann. Fakten. Keine Emotionen. Die Zehenspitzen von Thomas Delaney waren beim Treffer durch Joachim Andersen einen Zentimeter weiter vorne als die von Robert Andrich. Abseits. So bitter wie eindeutig in diesem Fall.