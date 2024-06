Deutschland gegen Ungarn Hier sehen sie das Deutschlandspiel und alle weiteren EM-Begegnungen

Das Eröffnungsspiel der DFB-Elf gegen Schottland überträgt am 14. Juni das ZDF. Die Ex-Nationalspieler Christoph Kramer und Per Mertesacker werden die Partie als Experten begleiten. Die anderen beiden Gruppenspiele der deutschen Mannschaft gegen Ungarn (19. Juni) und die Schweiz (23. Juni) wird die ARD zeigen. Das Finale der EM wird ebenfalls in der ARD zu sehen sein.