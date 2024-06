Top-Favorit steigt ins Turnier ein Hier laufen die heutigen EM-Partien im TV und Stream

Deutschland ist im EM-Fieber. Spätestens nach dem 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland hofft das Land auf die DFB-Elf von Trainer Julian Nagelsmann. Für diese geht es erst am Mittwoch in München gegen die ungarische Auswahl weiter. Bis dahin gibt es allerdings noch das eine oder andere Spiel zu sehen. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die heutigen Spiele der Europameisterschaft 2024 in Deutschland sehen können.