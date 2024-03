“Mal etwas anderes und wirklich außergewöhnlich“ Gewagtes EM-Trikot der DFB-Elf in pink und lila

Die Trikots, in denen ab sofort auch das Frauen-Team spielen wird, haben ihre Premiere bei den Länderspielen in Lyon gegen Frankreich (23. März) und in Frankfurt gegen die Niederlande (26. März). Weil die Franzosen ihr neues Trikot ebenfalls präsentieren wollen, wird Deutschland in Lyon im Heimtrikot spielen, im folgenden Heimspiel kommt dann kurioserweise das Auswärtstrikot zum Einsatz.