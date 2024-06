„Liebe Grüße an Per Mertesacker und Christoph Kramer“ Füllkrug mischt sich in TV-Debatte um das Wort „Spielermaterial“ ein

Mit einem Grinsen fügte Füllkrug dann hinzu: „Liebe Grüße an Per Mertesacker und Christoph Kramer.“ Moderator Breyer erklärte am Montagabend lachend, er habe mit Füllkrug Kontakt via Instagram gehabt. Der Stürmer habe sich gewünscht, dass der Interview-Ausschnitt am Abend in der ZDF-Sendung vor dem Spiel Kroatien gegen Italien gezeigt werden solle.