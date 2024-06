Vor dem Achtelfinale gegen Dänemark Dieses Manko gibt es im DFB-Kader bei der EM

Aber auch auf anderen Positionen strotzt das Aufgebot des DFB bei diesem Heim-Turnier nicht vor internationaler Erfahrung. Dazu gehören Maximilian Mittelstädt, der als Linksverteidiger gerade einmal sieben Länderspiele in den Büchern stehen hat. Oder auch ein Robert Andrich, mit seinem Arbeitgeber Bayer Leverkusen in der Bundesliga gerade zum ersten Mal Deutscher Meister geworden – im Alter von 29 Jahren. In seiner Karriere ist der bisher acht Mal für sein Heimatland aufgelaufen, dazu kommen noch fünf Einsätze in der Champions League und 22 in der Europa League.