5:1 bei EM gegen Schottland Diese Lehren kann man aus dem Auftaktspiel des DFB-Teams ziehen

Am Freitagabend hat in der Spieleröffnung vor allem Kroos die Fäden gezogen. Insgesamt spielte Kroos an diesem Abend laut statistischer Auswertung 102 Pässe mit einer Passquote von 99 Prozent – in der 51. Minute wurde ein Ball von ihm von einem Schotten abgefangen. Ansonsten erfreute er sich großer Freiheiten. Die nutzte er aus und überspielte immer wieder die zweite schottische Kette, so waren die flinken Musiala und Wirtz in Position gebracht und konnten den nächsten Schritt in die gefährliche Zone gehen, die heute Box heißt und früher schlicht Strafraum genannt wurde.