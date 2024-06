Zweiter Auftritt gegen Ungarn DFB-Team will bei EM Stufe zwei im Partymodus schalten

Dementsprechend groß waren die Erwartungen vor dieser EM, in Gruppe A ein gehöriges Wörtchen ums Weiterkommen mitreden zu können. Der Realitätscheck folgte am Samstag in Köln gegen die Schweiz. Bei der 1:3-Niederlage zeigte die Rossi-Elf über weite Strecken eine enttäuschende Leistung, ließ lediglich zwischen der 60. und 80. Minute in Ansätzen aufblitzen, wozu dieses Team in der Lage sein könnte. In diesem Zeitraum fiel auch der 1:2-Anschlusstreffer durch Barnabas Varga, nach einer guten Flanke von Unterschiedsspieler Dominik Szobozslai.