Achtelfinale gegen Dänemark DFB-Team will „riesige Erwartungshaltung“ erfüllen

Der Austragungsort dieses Spiels ist das Wohnzimmer von gleich drei Akteuren. Zunächst sah es so aus, als würde nur Niclas Füllkrug dabei sein, doch unter verschiedenen Umständen haben es in Schlotterbeck und Emre Can noch zwei weitere Profis von Borussia Dortmund in die Nationalmannschaft geschafft. „Ich hoffe, dass wir die Gelbe Wand weiß machen können“, verkündet Füllkrug. „Unser Ziel war es von Anfang an, Gruppenerster zu werden und in Dortmund zu spielen, egal gegen wen“, berichtet Sportdirektor Rudi Völler.