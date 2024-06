2:0-Erfolg gegen Dänemark Mit Blitz und Donner – DFB-Team steht im Viertelfinale der EM

Dort hatten sie bereits bis dahin ein durch ansehnliches Spektakel geboten. Die DFB-Auswahl startete mit gehörig Dampf in die Auseinandersetzung, die bereits mit Überraschungen in der Startaufstellung begonnen hatte. Nico Schlotterbeck für den gesperrten Jonathan Tah war klar, David Raum anstatt Maxi Mittelstädt eine Option, Leroy Sané indes für Florian Wirtz hatten viele so nicht auf dem Zettel.