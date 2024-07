Rotation im EM-Viertelfinale Diese drei Wechsel sollte Nagelsmann gegen Spanien vornehmen

Meinung | Düsseldorf · Es fühlt sich wie das vorgezogene Endspiel dieser EM an: Deutschland trifft im Viertelfinale auf Spanien. Nach drei gleichen Startaufstellungen in der Vorrunde hat Bundestrainer Nagelsmann gegen Dänemark viel rotiert. Das sollte er auch am Freitag machen.

04.07.2024 , 11:21 Uhr

Florian Wirtz (r.) bejubelt ein vermeintliches Tor mit Niclas Füllkrug gegen Dänemark. Der Treffer wurde wegen Abseits aber nicht gegeben. Foto: dpa/Bernd Thissen