„Welcher Dummkopf hat das erlaubt?“ Wie DFB-Star Musiala zaubert und für Frust in England sorgt

Womit wir wieder bei England wären, denn sie haben Musiala nicht mehr in ihren Reihen – was auf der Insel auch Jahre später noch für Unmut sorgt. „Wer war der Dummkopf, der es erlaubt hat, dass sich Jamal Musiala aus dem englischen Fußball entfernt? Was ein wunderbarer Spieler und was ein Grund für England, um sich in die Faust zu beißen, dass diese Verbindung mit seiner Heimat mit der U21 geendet ist“, wetterte die Daily Mail nach der Partie am Mittwoch.