1:2-Niederlage gegen Spanien Deutschland scheitert im Viertelfinale der Heim-EM

Füllkrug war mit einem Pfostenschuss noch am nächsten dran am Ausgleich, Kai Havertz lupfte über den Torwart, aber auch über das Tor. Doch dann kam Wirtz an den Ball – wenige Minuten vor dem Abpfiff der regulären Spielzeit traf der Leverkusener zum Ausgleich und rettete seine Mannschaft in die Verlängerung – völlig losgelöst, die Stimmung im Stadion zum abheben. Was dann folgte, war Spannung pur.