0:0 gegen die Ukraine DFB-Auswahl mit Nullnummer im vorletzten Test vor Heim-EM

Manuel Neuer stand erstmals seit dem WM-K.o. in Katar vor 18 Monaten wieder im Tor der Fußball-Nationalmannschaft. Der Torwart vom FC Bayern München feierte in Nürnberg sein DFB-Comeback. In den ersten 45 Minuten konnte er immerhin in einer Szene demonstrieren, was für eine Qualität er immer noch einbringen kann bei einer starken Parade, zuvor hatte Jonathan Tah allzu leichtfertig den Ball verspielt.