„Wie auf Klassenfahrt“ Mit deutscher Leichtigkeit gegen Spanien

Joshua Kimmich sieht auf dem Platz so aus, wie man sich einen Streber vorstellt. Sein Gesichtsausdruck ist verbissen, seine Schritte wirken nicht leicht, sondern energisch, er würde vermutlich auch noch in der Halbzeitpause weiterlaufen, und grätschen, und fluchen – wenn sie ihn lassen würden. Man sieht ihm nur schwerlich an, ob er wirklich Spaß an seiner Arbeit hat. Und so ist dieses Bild von ihm entstanden. Er sollte Anführer der neuen Spielergeneration werden, bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich war er die Entdeckung, sein Weg schien vorgezeichnet, und doch kam vieles anders.