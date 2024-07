EM 2024 Viertelfinale Deutschland – Spanien: das DFB-Team in der Einzelkritik

Kai Havertz

Zeigte in der ersten Halbzeit in zwei Situationen seine Stärken und Schwächen innerhalb weniger Sekunden. Beim Kopfball in der 21. und dem Abschluss in der 35. Minute brachte sich der Stürmer durch kluge Bewegungen selber in aussichtsreiche Abschlussgelegenheiten, beide Versuche waren dann aber viel zu harmlos. Auch in der 83. Minute fing der Stürmer einen Abstoß von Unai Simon ab, sein Lupfer ging aber erneut daneben.

Note: 3+