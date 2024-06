Zweiter Sieg im zweiten EM-Spiel Deutschland schlägt Ungarn und bucht Achtelfinal-Ticket

Das Spiel hingegen startete mit einer Schrecksekunde: Vom Anstoß weg spielte Ilkay Gündogan einen Fehlpass, der dem DFB-Team direkt in Bedrängnis brachte. Begünstigt durch einen Abstimmungsfehler zwischen Antonio Rüdiger und Joshua Kimmich kam Roland Sallai, Flügelstümer des SC Freiburg, im deutschen Strafraum an den Ball. In höchster Not bereinigte Manuel Neuer in seinem 17. EM-Einsatz die brenzliche Situation.