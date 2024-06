Deutschland ist pink Warum das Auswärtstrikot der DFB-Elf so ein Erfolg ist

Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist die Beliebtheit des Trikots bei den Stars aus dem In- und Ausland. Ein sehr prominentes Beispiel war der Sohn von Portugals Aushängeschild Cristiano Ronaldo, der das lila-pinke Shirt zuletzt an seinem Geburtstag in einem Video trug. Auch in der Politik kommt das Trikot gut an. So zeigte sich jüngst Robert Habeck im neuen DFB-Dress.