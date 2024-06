Überall zu sehen Darum tragen so viele Fußballfans Trikots von Check24

Sie sind überall. Nicht in einem übertriebenen Sinne: sondern wirklich überall. Auf Grillfesten. Am Supermarkt. Im VIP-Bereich. In Kneipen, Videos von TikTok-Influencern, auf Fanfesten, in vielen Kleinanzeigen - das Gratistrikot des Vergleichsportals Check 24 flutet in Millionenauflage alles, was auch nur entfernt mit der Fußball-EM zu tun hat. Die einen haben für das weiße Shirt nur Hohn und Spott übrig, doch andere merken an: Eine so niedrigschwellige Teilhabe-Möglichkeit habe es selten gegeben.