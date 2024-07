„Macht mit mir wenig“ Darum will sich Nagelsmann nicht von den Spaniern provozieren lassen

Auf diese und noch weitere Sprüche der Spanier im Vorfeld des Viertelfinales am Freitag, 18 Uhr in Stuttgart, wird Julian Nagelsmann angesprochen. Die meisten Dinge lächelt der Bundestrainer nur weg, wie ein Lehrer, der nicht an sich heranlassen will, dass jemand petzt, aber vor allem auch nicht, weil er seinen eigenen Fokus nicht verschieben will. Einzig zum Vorwurf, Rüdiger würde kneifen, wirft er ein, er hoffe, Pedri und Rüdiger würden nach der Begegnung noch die Möglichkeit finden, sich auszusprechen.