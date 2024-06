Buttgereit unterstützt Nagelsmann bei der EM Der Mann für die ruhenden Bälle im DFB-Team ist ein Däne

Von einem möglichen Interessenkonflikt will Mads Buttgereit nichts wissen. „Nein, im Gegenteil“, sagt der Standardtrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft schmunzelnd über das brisante Achtelfinal-Duell mit seiner zweiten Heimat Dänemark am Samstagabend (21 Uhr/ZDF und MagentaTV). Natürlich hoffe er auf einen Sieg der DFB-Auswahl, am liebsten mit ein paar Toren nach ruhenden Bällen.