Vor EM-Start Nagelsmann hält flammendes Plädoyer ans Land

Es gibt da diese kleinen Momente, in denen Julian Nagelsmann ein paar Einblicke in sein aktuelles Seelenleben gewährt. Er ist nun 36 Jahre alt, geboren in Landsberg am Lech, in einer Ortschaft mit wenigen hundert Einwohnern. „Und nun“, so der Bundestrainer, „stehe ich morgen in der Allianz-Arena beim Eröffnungsspiel der Europameisterschaft an der Seitenlinie. Natürlich ist das schon etwas Besonderes.“