„Dortmund-Spiel war grandios“ Wie ein Düsseldorfer für Stimmung bei DFB-Spielen sorgt

Dass die Partie am Ende durch zwei knappe VAR-Entscheidung pro Deutschland in die richtigen Bahnen gelenkt wird, tut dann sein Übriges und verlängert die Party bis tief in die Nacht. „Danke an alle, gerade nach dem Frankfurt-Spiel, die gestern so krasse Stimmung gemacht haben“, schickte Kunkel mit angeschlagener Stimme am folgenden Tag per Instagram lobende Worte an die DFB-Fans. „Von Fanmarsch über die Atmosphäre im Stadion bis zur Feier nach dem Spiel war die Stimmung wirklich grandios“, so der 25-Jährige.