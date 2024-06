EM-Gastgeber steht im Achtelfinale Beim DFB-Team ist „alles in der Spur – soweit“

Dass der vor dem Turnier in der öffentlichen Diskussion viel kritisierte DFB-Kapitän seine Leistung im zweiten Durchgang mit dem entscheidenden Tor zum 2:0 krönte, passte ins Bild – und freute auch den Coach. „Heute hat er ein super Spiel gemacht und ein tolles Tor, den musst du erst mal so verwerten mit dem schwachen Fuß. Ich habe großes Vertrauen in ihn und weiß, was in ihm steckt“, sagte Nagelsmann.